fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

نوال الزغبي: كل مسؤول بدو يهدد الشعب نحن ما منعترف فيه

منذ ساعتين
نوال الزغبي

نوال الزغبي

A A A
طباعة المقال

لطالما انتقد الوسط الفني السياسيين بسبب جشعهم وبطشهم وعدم مسؤوليتهم وقدرتهم على إدارة الدولة. ولكن ومع وقوع انفجار المرفأ في 4 آب، لم يعد الفنانون يكترثون إلا للدفاع عن الوطن والإصرار على العيش فيه.

وفي هذا السياق، كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر “توير” تغريدة تؤكد بأنها تريد البقاء في لبنان مع أولادها وأنها ترفض فكرة الهجرة.

وقالت، “انا واولادي بدنا نعيش بلبنان… وكل واحد انتماؤه لأي بلد يا ريت يروح يعيش هونيك بيرتاح وبيريّح… وكل مسؤول بدو يهدد الشعب اللبناني! هيدا منو لبناني ونحن ما منعرف فيه”. وأرفقت التغريدة بوسم #بحبك_يا_لبنان.

في سياق منفصل، شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة شتوية لافتة معتمدة في ملابسها اللون الرمادي والأسود، وماكياج بألوان ترابية وتسريحة شعر مجعدة ناعمة.

يذكر أن نوال فاجأت متابعيها، بعد أن أعلنت مؤخراً بمنشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنها تحضّر لعمل جديد في أول أسبوع من عام 2021، وكتبت قائلةً: “أوّل أسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر أوّل سينغل مصري ، كليب”، وعبر متابعوها عن حماسهم للعمل الجديد وإنتظار عرضه.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

إليسا
إليسا: الاحترام نصف الثقافة
الملياردير جيف بيزوس
بقيمة 10 مليارات دولار.. هدية بيزوس الهائلة في 2020
ليفربول يخسر أمام ساوثهامتون
ليفربول يفتتح العام الجديد بخسارة أمام ساوثهامتون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أدلة جديدة تؤكد تسبب كورونا بأضرار في القلب والرئتين
هذه العلامات قد تشير إلى أن فيروس كورونا بدأ ينتشر بالرئتين
المخرج الراحل حاتم علي
بالفيديو: حاتم علي “يتحدث بعد وفاته” وهكذا تنبأ بمكان دفنه في مشهد درامي
طائرة- تعبيرية
رحلة الجنون.. سافر من أفريقيا إلى بريطانيا مختبئاً قرب عجلات الطائرة