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نوال الزغبي للطبقة السياسية: "فلوا ليرتاح الشعب"

23 - يونيو - 2021
نوال الزغبي

نوال الزغبي

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تعبر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي دورياً عن غضبها اتجاه الطبقة السياسية.

وكتبت نوال الزغبي عبر موقع التواصل الإجتماعي، وطالبت فيه برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وقالت: “قتلتوا البلد! شو بعدكن ناطرين!!!! فلوا ليرتاح الشعب وترجع كرامتنا…. ويرجع لبنان العز والكرامة ومنارة الشرق”.

وكانت نوال قد باركت لزميلتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، على إصدارها الفيديو كليب الجديد لأغنيتها “لو كنت”.

وكتبت نوال في صفحتها قائلة: “ألف مبروك أغنية لو كنت روعة كتير حلوة وجديدة وأنت دائما رائعة، أحبك”. فأعادت هيفا نشر ما كتبته نوال معلّقة: “شكرا إنك شاركتيني فرحتي، الله يبارك فيكي، أحبك أيضاً”.

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