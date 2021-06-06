نوال الزغبي للمنتقدين: "كنت سبّاقة بكل شي ورح ضل"

من المعروف بأن كل من يكون في الوسط الفني، يتلقى عدد كبير من الانتقادات، فالبعض من الفنانين يرد والبعض الآخر يتجاهل الأمر.

وفي هذا المجال، شنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي هجومها على المنتقدين الذين يلاحقونها منذ بدأت في مسيرتها الفنية وحتى اليوم، وعبّرت نوال عن إصرارها في تخطي هذه الإنتقادات قبيل تحضيراتها الأخيرة لإطلاق الميني ألبوم الذي تحضر له.

وكتبت الزغبي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي قائلة: “من اوّل ما بلّشت بالفن وانا أُنتقد بكل شي!!! كنت إدايق وإزعل…بس اكتشفت مع الخبرة انو هيدا هوّي النجاح الحقيقي! كنت سبّاقة بكل شي ورح ضل!”.

وأضافت نوال الزغبي في تغريدة أخرى قائلة: “لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل”. يذكر ان نوال كشفت عن موقف مؤثر يتعلّق بأغنيات الـ”ميني ألبوم” الذي تتحضّر لإصداره، وسردت ما حدث مع ملحن إحدى أغنياتها.

في التفاصيل، دوّنت نوال الزغبي عبر “تويتر”: “حابة خبركن قصة صارت معي باغنية من الميني البوم”. وتابعت: “ملحن فلسطيني توفي من فترة بالكورونا الله يرحمه وهالاغنية كانت حلم بالنسبة الو”.