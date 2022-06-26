نواه لايلس يتألق في تصفيات سباق 200 متر في البطولة الأمريكية

تجاوز نواه لايلس بطل العالم إصابته بفيروس كورونا مؤخرا ليتألق في تصفيات سباق 200 متر في البطولات الوطنية الأمريكية لألعاب القوى السبت، كما واصلت جابي توماس صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو وشاكيري ريتشاردسون المشوار في منافسات السباق ذاته للسيدات.

ويتأهل بطل العالم وأصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة الوطنية بشرط تحقيق الزمن المطلوب إلى بطولة العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة لأول مرة وتنطلق في 15 يوليو تموز على المضمار ذاته.

وكان لايلس الأسرع في تصفيات سباق 200 متر حيث حقق 19.95 ثانية، كما انتصر كريستيان كولمان بطل العالم في سباق 100 متر والشاب إريون كينجتون وكيني بدنارك صاحب فضية طوكيو في التصفيات.

وقال لايلس إن إصابته بكوفيد-19 أبعدته عن المضمار من الاثنين إلى السبت الأسبوع الماضي.

وأضاف العداء الحاصل على البرونزية في طوكيو “بالنظر إلى ما شاهدته فلم أكن قلقا، في الوقت ذاته أتعامل أنا ومدربي مع كل سباق على حدة. أبلغني أنه لو رأى أي شيء غير طبيعي سأنسحب”.

كما تأهل فريد كيرلي، الفائز في نهائي 100 متر يوم الجمعة، في تصفيات سباق 200 متر.

وفازت توماس في تصفياتها بزمن 22.59 ثانية، بينما أنهت ريتشاردسون، التي فشلت في بلوغ نهائي 100 متر، السباق متأخرة بفارق 0.1 ثانية لكنها بلغت الدور قبل النهائي.

وحققت آبي ستاينر، بطلة الجامعات داخل القاعات، أسرع زمن وبلغ 22.14 ثانية، كما تأهلت بريتاني براون صاحبة فضية بطولة العالم إلى الدور قبل النهائي.

وتأهلت نيا علي بطلة العالم، والتي غابت بسبب الولادة في مايو أيار 2021، إلى نهائي 100 متر حواجز، فيما حققت كيندرا هاريسون صاحبة الزمن العالمي أسرع زمن وبلغ 12.40 ثانية.

وعبر جرانت هولواي بطل العالم وديفون آلين في تصفيات سباق 110 أمتار حواجز.

وبلغ راي بنجامين، صاحب فضية بطولة العالم وطوكيو، نهائي سباق 400 متر حواجز للرجال بزمن 47.93 ثانية.