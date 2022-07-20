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نوتنجهام فورست يتعاقد مع توفولو وأوبراين من هدرسفيلد

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 9:59 مساءً
شعار نادي نوتنجهام فورست

شعار نادي نوتنجهام فورست

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أعلن نادي نوتنجهام فورست الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء أنه أكمل التعاقد مع المدافع هاري توفولو ولاعب الوسط لويس أوبراين من فريق هدرسفيلد تاون المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ولعب الاثنان أدوارا بارزة حيث احتل هدرسفيلد المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام فورست بقيادة المدرب ستيف كوبر في نهائي جولة الترقي.

وسيبدأ فورست موسمه بالتوجه للقاء نيوكاسل يونايتد في 6 أغسطس آب المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على إتمام نوتنجهام فورست تعاقده مع حارس المرمى واين هينيسي من بيرنلي، وذلك بعقد لمدة عامين.

وسيخوض هينيسي منافسة مع دين هندرسون على حراسة مرمى الفريق، وذلك بعد ضم هندرسون من مانشستر يونايتد بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وقال الحارس الويلزي الدولي هينيسي /35 عاما/ في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية “بي آيه ميديا”: “واجهت (نوتنجهام) فورست كثيرا في الماضي، وهو ناد رائع.”

وأضاف :”إنه يحظى بقاعدة جماهيرية هائلة، كما أن الأجواء رائعة في (ملعب) سيتي جراوند. ستكون المنافسة على مستويات مختلفة الآن مع عودة الفريق للدوري الممتاز.”

    المصدر :
  • رويترز

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