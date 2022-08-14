نوتنجهام فورست ينتزع فوزاً ثميناً من وست هام في الدوري الإنجليزي

سجل المهاجم تايو أونيي هدفا في الشوط الأول، ليفوز نوتنجهام فورست 1-صفر على وست هام يونايتد، ويحقق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وفي ظهوره الأول في ملعبه، سجل أونيي أول هدف لفورست في الدوري الممتاز منذ 23 عاما بعدما تابع تسديدة متواضعة من جيسي لينجارد بعد تمريرة عرضية من هاري توفولو، وعقب دقائق من إلغاء هدف وست هام عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ووضع سعيد بن رحمة لاعب وست هام الكرة داخل شباك دين هندرسون بعد هجمة مرتدة، لكن الحكم ألغى الهدف بعدما تابع الإعادة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ من ميخائيل أنطونيو ضد أوريل مانجالا.

وأهدر ديكلان رايس لاعب وست هام ركلة جزاء في الشوط الثاني بعدما سدد كرة منخفضة أنقذها الحارس هندرسون ببراعة.