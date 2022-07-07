نوتنجهام يضم المدافع الفرنسي موسى نياكاتي

قال نوتنجهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه ضم المدافع الفرنسي موسى نياكاتي من ماينتس لمدة ثلاثة مواسم.

وقاد نياكاتي، البالغ عمره 26 عاما، ماينتس إلى المركز الثامن في الدوري الألماني الموسم الماضي، وشارك في 135 مباراة مع النادي منذ انضمامه قادما من ميتز الفرنسي في 2018.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تكلفت عشرة ملايين جنيه استرليني (11.93 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت.

وقال نياكاتي “بالنسبة لي فالمجيء إلى إنجلترا والتعاقد مع فريق عريق مثل نوتنجهام فورست كان حلمي. هذا النادي معروف حول العالم”.

وأصبح نياكاتي رابع المنضمين إلى نوتنجهام منذ صعوده إلى دوري الأضواء بعد جوليان بيانكون والحارس دين هندرسون والمهاجم تايو أونيي.

ويستهل نوتنجهام مشواره في الدوري بعد غياب 23 عاما بالخروج لمواجهة نيوكاسل يونايتد في السادس من أغسطس آب.

يشار إلى نوتنجهام فورست أعلن فلا أيام تعاقده ولمدة عام على سبيل الإعارة مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وشارك هندرسون خريج أكاديمية يونايتد في ثلاث مباريات مع الفريق في جميع المنافسات الموسم الماضي ولم يتمكن من إزاحة الحارس الأول ديفيد دي خيا.

وقال هندرسون في بيان “أنا سعيد للغاية بالانضمام لهذا النادي الرائع صاحب الشعبية المتميزة والتاريخ المشرف”.