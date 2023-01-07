"نورتنا يا غانم".. رونالدو يلتقي الشاب القطري غانم المفتاح (صوَر)

بعدما اشتُهر وهو يقرأ القرآن خلال حفل افتتاح مونديال قطر، التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المشجع القطري غانم المفتاح، مساء أمس الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.

فقد نشر غانم المفتاح صورة تجمعه مع رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب مباراة النصر والطائي (2-0)، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

كما نشر نادي النصر صورة لاعبه مع الشاب القطري، وكتب عليها “نورتنا يا غانم”.

نورتنا يا غانم 💛🙏 pic.twitter.com/w0qUsntxzI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023

يشار إلى أنّ النجم كريستيانو رونالدو تابع مواجهة فريقه الجديد “النصر” من مدرجات ملعب “مرسول بارك”، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.

فيما غاب رونالدو عن قائمة “النصر” بسبب عقوبة وُقعت عليه مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.