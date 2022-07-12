نورهان لـ "صوت بيروت إنترناشونال": أعيش قصة حب جديدة وأحببت أغنية هيفاء

نورهان فنانة استعراضية مميزة صاحبة أعمال لها وقعها الخاص على الجمهور، منذ أيام أصدرت أغنية جديدة.

فما هي تفاصيلها وماذا لديها في جعبتها هذا ما تقرأونه في حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” حيث قالت “بالصدفة اخترت ان اسجل هذه الاغنية لانني اغنيها في حفلاتي واخترت ان اقدمها بتوزيع جديد مع الموزع الموسيقي طوني سابا حتى تليق بحفلات السهر، وصورتها كليب مع المخرج باسكال نصر، واريد ان اشير الى ان طوني سابا هو من وزع اغنيتي الشهيرة السابقة “حبيبي يا عيني”.

وهل حققت اغنيتك الاصداء التي تتمنيها فأجابت، تنتشر حاليا بشكل كبير في السهرات والاعراس والمناسبات ولا نزال نعمل على تسويق الاغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ان هذه الاغنية من انتاجي الخاص ولا اتعامل مع أي من شركات الإنتاج الموسيقية.

وما الذي يميزها برأيها فأشارت نورهان أنها أدخلت فيها ستايل المهرجانات الرائج حاليا في الأغاني الشعبية المصرية، وأنا دائما أحاول التنويع بالأغاني واضافة نكهة خاصة الى الأغاني القديمة كما فعلت بأغنية “حبيبي يا عيني”، حيث أدخلت اليها ستايل techno الغربي وهي اغنية شرقية بامتياز حتى يكون لي بصمة خاصة بالفن وهذا ما يميزني عن غيري.

أما لماذا ابتعدت عن الساحة الفنية وبعيدة عن الحفلات فأوضحت قائلة: “اتلقى العديد من عروض الحفلات والاعراس لكنني لا افضل السفر في الوقت الحالي وفي لبنان الحفلات قليلة نوعا ما وأصبحت الحفلات محصورة بالفنانين الرجال فقط ويلجأون الى لون واحد وهو ” النواري”، وقليل ما يلجأون الى الفنانات اللواتي يغنون اللون المصري الشعبي او اللبناني والسبب يعود الى ان هذا هو النمط الرائج حاليا بالإضافة الى انني لا اتنازل عن اجري في الحفلات ولا اقبل بالقليل.

ولا انكر انني أراعي الظروف الراهنة لكن رغم ذلك يبقى سعري اغلى من أسعار الفنانين الذين يؤدون اللون النواري، اما بالنسبة للدعايات فالتقى العديد من العروض لأكون الوجه الإعلاني لمستحضرات تجميل وفنادق ومنتجعات سياحية، لأنني من الانفلونسرز على السوشيال ميديا واعتمد عليها اكثر من الحفلات لأنها تؤمن لي مردود اكبر واسهل.

وماذا عن حياتك الخاصة فأكدت بأنها تعيش مع أهلها كما واعيش قصة حب حالياً لم اعشها من قبل في حياتي.

وكيف تمضي معظم وقتها فقالت: أحب البقاء في المنزل معظم الوقت واعشق الحيوانات كثيرا ولدي خمسة كلاب، وأمضي وقتي في الرياضة والاعتناء بشكلي ومظهري الخارجي ومساعدة الحيوانات والتركيز على اغنياتي.

وما هل الأغنية التي نزلت في الأيام الأخيرة. فأشارت أنها أحبت كثيرا أغنية النجمة هيفا وهبي “تيجي”.