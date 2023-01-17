الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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نور تتعاقد على بطولة فيلم "بيت الروبى" بجانب كريم عبدالعزيز

منذ ساعتين
الفنانة نور

الفنانة نور

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تعاقدت مؤخراً الفنانة نور، على بطولة فيلم “بيت الروبى” الى جانب النجم كريم عبدالعزيز، وتجسد نور شخصية الزوجة للفنان كريم عبدالعزيز.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنانة نور شاركت في الموسم الرمضاني الماضي فى مسلسل ” راجعين ياهوي ” بطولة خالد النبوي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة نور قد تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في مسلسل ” ألف ليلة وليلة ” الذي يقوم ببطولته ياسر جلال، وكان من المفترض أن يتم عرضه في رمضان 2023 ولكن قررت الشركة المنتجة تأجيل عرضه لموسم رمضان 2024.

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