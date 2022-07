نور محمدوف يعلن اعتزاله رسمياً

أعلن رئيس “بطولة النزال النهائي”، دانا وايت، اليوم الجمعة، أن بطل العالم بالفنون القتالية في الوزن الخفيف “يو أف سي”، حبيب نورمحمدوف، قد اعتزل رسميا.

وكتب وايت على صفحته الشخصية على “تويتر”: “لقد اعتزل حبيب رسميًا 100 بالمئة. كان مدهشا رؤيتك كيف تعمل، شكرًا لك يا صديقي، استمتع بما سيأتي بعد ذلك”.

29-0 it is.

He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2

— danawhite (@danawhite) March 19, 2021