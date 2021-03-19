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نور محمدوف يعلن اعتزاله رسمياً

19 - مارس - 2021
آخر تحديث: 19 - مارس - 2021 9:20 صباحًا
نور محمدوف

نور محمدوف

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أعلن رئيس “بطولة النزال النهائي”، دانا وايت، اليوم الجمعة، أن بطل العالم بالفنون القتالية في الوزن الخفيف “يو أف سي”، حبيب نورمحمدوف، قد اعتزل رسميا.

وكتب وايت على صفحته الشخصية على “تويتر”: “لقد اعتزل حبيب رسميًا 100 بالمئة. كان مدهشا رؤيتك كيف تعمل، شكرًا لك يا صديقي، استمتع بما سيأتي بعد ذلك”.

هذا وكان حبيب نور محمدوف، قد أعلن في تشرين الأول الماضي، اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأميركي جاستن غايتجي، في العاصمة الإماراتية ضمن دورة ” يو أف سي 254 “.

وفي كلمته بعد فوزه أعلن حبيب أن النزال مع غايتجي كان الأخير له حيث اعتزل اللعبة بشكل رسمي، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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