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نونيز وفيرمينو يقودان ليفربول للفوز 3-1 على ساوثامبتون

منذ 38 دقيقة
لاعبو نادي ليفربول

لاعبو نادي ليفربول

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أحرز داروين نونيز هدفين وأضاف روبرتو فيرمينو هدفا ليفوز ليفربول 3-1 على ضيفه ساوثامبتون (السبت 12-11-2022) في آخر مباراة للفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم.

وتقدم ليفربول إلى المركز السادس برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، لكن برايتون آند هوف ألبيون قد يستعيد موقعه عندما يواجه أستون فيلا يوم الأحد.

وتقدم فيرمينو، المستبعد من تشكيلة البرازيل في كأس العالم، بهدف مبكر لصاحب الأرض بضربة رأس بعد ركلة كرة نفذها آندي روبرتسون في الدقيقة السادسة.

لكن بعد دقائق أدرك تشي آدمز التعادل لساوثامبتون بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها جيمس وارد-براوس في أول مباراة لفريقه مع مدربه الجديد نيثن جونز.

وأعاد نونيز مهاجم أوروجواي تقدم ليفربول في الدقيقة 21 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة الشاب هارفي إليوت البالغ عمره 19 عاما.

وقبل الاستراحة بثلاث دقائق، سجل نونيز، المنضم هذا الصيف من بنفيكا مقابل حوالي 95 مليون يورو (98.34 مليون دولار)، هدفه الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من روبرتسون وهز الشباك من مدى قريب.

وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول فرصتين خطيرتين في الشوط الثاني وأهدر محمد صلاح فرصة سهلة لتنتهي المباراة دون تغيير في النتيجة النهائية.

    المصدر :
  • رويترز

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