نيكولا مزهر لـ"صوت بيروت انترناشونال": لا صداقات في الفن وأجسد قريباً شخصية ابن جورج وسوف!

يعتبر نيكولا مزهر من الممثلين الشباب الذين نحتوا في الصخر حتى بنوا قاعدة جماهيرية جيدة في لبنان، وهو شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية ومنها “الشقيقتان ” و”ثورة الفلاحين” وغيرهما. ويتابعه الجمهور حاليا في مسلسل “راحوا” الذي يعرض على محطة “ام تي في” ورغم كل الانتقادات التي طالت هذا العمل لكن الجميع اثنوا على اداء نيكولا مزهر الذي يتحدث عن هذا العمل باسهاب لـ”صوت بيروت انترناشونال” لكن في البداية يخبرنا عن جديده فيقول “انا بصدد التحضير لتصوير عملين، الاول يتحدث عن سيرة الفنان الكبير جورج وسوف وهو من انتاج منصة “شاهد” حيث العب فيه شخصية ابنه الكبير “وديع وسوف”. وهذا العمل من المقرر البدء بتصويره الاسبوع المقبل وهو يجمع بين الوثائقي والدراما وجورج وسوف يؤدي فيه دور الراوي ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الممثلين ومنهم السا زغيب وبديع ابو شقرا، وهناك ثلاث مراحل عمرية وهو يتألف من 7 حلقات ومن اخراج دافيد اوريون.

أضاف نيكولا ان العمل الثاني الذي يحضر له “هو مسلسل درامي من نوع الاكشن وانتاجه ضخم خاص بمنصة لم يعلن عن اسمها بعد ويضم ممثلين من لبنان وسوريا واعتقد انه سيحدث ضجة كبيرة عند عرضه ويحمل عنوان “السجين” وتصوير هذين العملين سيتم في لبنان”. ويتابع “عرض عليّ نصوصاً لبنانية لكني رفضتها لانني محافظ على وتيرة معينة في مسيرتي المهنية واذا تنازلت عن قليل من اجري لا يمكن ان اتنازل عن حقي المعنوي سواء في مساحة الدور وفعاليته في المسلسل ككل”.

وبالانتقال لمسلسل “راحوا” الذي يعرض على “ام تي في” ورغم كل الانتقادرات التي يتعرض لها لكن الاشادة بنيكولا مزهر واضحة فماذا تقول بهذا الصدد؟ ” انا سعيد ان تعبي في اداء شخصيتي في هذا المسلسل وصل الى المشاهدين وحققت نجاحا ملحوظا واظهرت مهارتي التمثيلية العالية ولم التفت الى الانتقادات التي سادت الجو العام للمسلسل ولا احب ان اتحدث عن اي عمل لبناني بالسوء خاصة ان الانتاجات العربية المشتركة التي تنفذ بميزانيات عالية تظلم الانتاج اللبناني لان سوقه محدود وتنفيذها يتم في ظروف صعبة من كل النواحي.

وعن الأعمال التي تابعها في الأسابيع الأخيرة قال “بالاضافة الى “راحوا” تابعت “للموت” و 2020 وهذين العملين من انتاج شركتين كبيرتين هما “ايغل فيلمز” و”صباح اخوان” وهما أصحاب باع طويل في الانتاج الدرامي العربي وليس اللبناني فقط واحب ان انوه بكل الجهود الذي اثمرت مثل هذه الاعمال المميزة رغم انها صورت وسط انتشار جائحة كورونا.

وعما اذا كانت تستهويه مشاهدة الاعمال المصرية والسورية فأكد نيكولا انه يحب ويتابع لان المصرية تحديدا تطورت بشكل كبير لكن بصراحة في الفترة الاخيرة لم اكن مرتاحاً نفسياً لمشاهدة كماً كبيراً من المسلسلات خاصة اننا اثناء الحجر تابعنا عشرات الأعمال على “نتفلكس” مما اصابني بتخمة.

وعن صداقاته في الوسط الفني قال انا ابن قرية والبيئة التي تربيت فيها جعلتني انفر من القيل والقال في الوسط الفني لذا فانا ليس لدي صداقات بل مجرد اصحاب في هذا الوسط.

وعن شغفه بالسينما يؤكد انه يتمنى ان يقدم افلاما سينمائية كبيرة تخترق البلاد العربية ولا تبقى محلية كما ان لنا تجارب في افلام وصلت الى العالمية مثل “كفرناحوم” و”قضية 33″ ارغب في تقديم مثلها.