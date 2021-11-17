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نيكول سابا تتعرض لحادث خلال التصوير: "قطوع ومرق على خير"

17 - نوفمبر - 2021
نيكول سابا

نيكول سابا

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تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث خلال تصوير فيلمها الجديد “مفتاح الحب”، وذلك بعد وقوعها في بركة مياه في موقع التصوير، وطمأنت الجمهور على حالتها في منشور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل نشرت فيديو خلال احتفالها مع فريق العمل بعودتها الى التصوير بالسلامة وكتبت: “الحمدلله قطوع ومرق على خير، مبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه نحنا وعم نصوّر، وكان موقف مخيف بس قطع على خير، والحمدلله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن.. الله يبعد عنكن كل مكروه”.

في المقابل، أنه نشر المنتج اللبناني صادق الصباح سابقاً صورة تجمعه بالممثل اللبناني يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا، من زيارتهما له.

وأرفق صادق الصورة بتعليق أثار حيرة المتابعين حول إمكانية وجود تعاون فني بينهما قريباً، حيث كتب: “أسعدتني اليوم زيارة النجمين يوسف الخال ونيكول سابا إلى مكاتبنا وتأكيد المودة والإحترام المتبادل بيننا على أمل التوفيق للجميع”.

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