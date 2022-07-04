نيكول سابا تثير الجدل من جديد.. حلو الواحد يبقى عارف نفسه ومكانته

أكدت الفنانة نيكول سابا، أنها لم تصف نفسها بنجمة لبنان الأولى في مصر بهدف الاستفزاز وإثارة الجدل ولكنه جاء في إجابة على سؤال تم تقديمه لها.

وقالت نيكول سابا، خلال مقابلة مع برنامج It’s Showtime عبر قناة CBC: “أنا جريئة بالتزامي، وعندي حاجات كتير أقولها لو عايزة ألعب على سكة إثارة الجدل، لكن تكلمت بصدق وعن حقيقة”.

وأضافت: “موضوع النجمة الأولى أنا تلقيت سؤال عنه في مقابلة، مش صحيت من النوم قلت كده بدافع الاستفزاز واتكلمت بكل ثقة، وحلو الواحد يبقى عارف نفسه ومكانته، وواثق من اللي قدمته على مدى 20 سنة، وكلامي مش معناه مفيش غيري”.

وأكملت: “زمان سألوني وقلت أنا من الأوائل، والفنانة نور من الأوائل، والناس لا تقدر التواضع ولا تعجبها الثقة”.

تلقت نيكول سابا سؤال هل أنت النجمة اللبنانية الأولى في مصر خلال حلولها ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة”، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر قناة الجديد، وكانت إجابتها: بكل ثقة وعن تجارب، ويمكن أن نعود إلى الـ”سي في” الخاص بي لنرى الأعمال التي قدمتها مع العديد من النجوم المطربين والممثلين والمخرجين، ثم نقوم بعمل مقارنة مع نجمات جيلي ونترك الـ”سي في” يحكم.