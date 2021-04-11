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نيكول سابا تعلن إصابتها وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

11 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2021 11:44 مساءً
نيكول سابا

نيكول سابا

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أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مساء اليوم الأحد، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا.

ونشر برنامج “ع غير الكوكب”، الذي تبثه قناة “إم تي في “على حسابه بموقع تويتر خبر إصابة الفنانة اللبنانية وزوجها بكورونا.

وعلقت نيكول سابا بتغريدة على حسابها قالت فيها “حمد لله على كل شئ”.

والإثنين الماضي، تعرضت نيكول، لوعكة صحية، منعتها من تصوير حلقتها مع الإعلامي بيار رباط مقدم برنامج “ع غير كوكب”.

وقال البرنامج إن الفنانة أبلغت بيار باعتذارها عن الحضور في الساعات الأخيرة قبل موعد بدء تصوير البرنامج الأسبوعي الذي يذاع على الهواء مباشرة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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