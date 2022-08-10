نيك كيريوس يتأهل لمواجهة ميدفيديف في مونتريال

واصل نيك كيريوس تألقه وفاز على سيباستيان بايز بنتيجة 6-4 و6-4 في بطولة كندا المفتوحة للتنس ليتأهل لمواجهة منتظرة أمام دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا.

وكان اللاعب الأسترالي بعيدا عن مستواه وخسر إرساله عدة مرات، ورغم ذلك أنقذه إرساله وضرباته الأمامية القوية ليفوز على نظيره الأرجنتيني.

وفاز كيريوس في 13 من آخر 14 مباراة وكانت الهزيمة الوحيدة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون في يونيو حزيران.

ودخل كيريوس وميدفيديف بطولة الأساتذة في مونتريال بعد الفوز بلقبين في البطولات التي تقام استعدادا لأمريكا المفتوحة.

ونال كيريوس اللقب في واشنطن المفتوحة للمرة الثانية، فيما لم يخسر ميدفيديف أي مجموعة في طريقه للقب لوس كابوس.

وقال كيريوس الذي يتقدم 2-1 في المواجهات المباشرة على نظيره الروسي “ميدفيديف جاء بعد الفوز بلقب، كما أنه المصنف الأول عالميا.

“هذا لا يشير إلى أن التصنيف يعني الكثير، فاللاعب الذي واجهته اليوم يسبقني في التصنيف، لكن ميدفيديف مثل الآلة”.

ويحتل كيريوس المركز 37 في التصنيف العالمي، وكان يمكنه الوصول إلى تصنيف أفضل لولا إلغاء نقاط التصنيف في ويمبلدون هذا العام. وبايز هو المصنف 32 عالميا.

وفي الدور الأول أيضا، عاد الفرنسي جايل مونفيس إلى بطولات المحترفين بعد غياب ثلاثة أشهر بفوز على بيدرو مارتينيز بنتيجة 7-6 و3-6 و6-2، ليواجه الأمريكي مكسيم كريسي الذي انتصر على أصلان كاراتسيف بنتيجة 6-4 و6-4.

كما تأهل كل من أليكس دي مينو ودان إيفانز ومارين شيليتش وتومي بول وجريجور ديميتروف إلى الدور الثاني.