نيللي كريم تبتعد عن الدراما وتستعد لفيلمين

كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم حقيقة وجود خلافات بينها وبين صناع فيلم “ع الزيرو” لمحمد رمضان، لاسيما وأنها لم تروج للفيلم عبر حساباتها على السوشال ميديا، بالإضافة لغيابها عن العروض الخاصة للفيلم مع أبطاله في أكثر من دولة.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “الراديو بيضحك” إنها كانت سعيدة بالعمل مع المخرج ماندو العدل ومحمد رمضان، لكنها تعتبر ظهورها في الفيلم “ضيفة شرف”، مشيرة إلى أن البطولة الحقيقية للفيلم بين محمد رمضان والطفل منذر مهران، ورحلتهما معاً هي قصة الفيلم في الأساس.

وأكدت نيللي عدم وجود خلافات مع شركة العدل جروب أو محمد رمضان، مشيرة إلى أن “رمضان ممثل مجتهد ورائع”، موضحة أن كان لديها اختلافات في وجهات النظر كممثلة، مشيرة إلى أن شركات الإنتاج غير قادرة على إدارة الممثل، وإبرازه بأفضل صورة وشكل، بقدر ما يهمها المشروع بأكمله، قائلة إن الممثل إذا لم يخطط لنفسه بالشكل المطلوب واللائق من أجل النجاح والتميز، لن يجد ما يقوم بتلك المهمة عوضاً عنه.

وعن التصريحات التي أدلى بها المنتج جمال العدل، أخيرا، حول توقف التعاون بينه وبين نيللي في المسلسلات الرمضانية، بعد مسلسل “عملة نادرة” الذي عرض في رمضان الماضي، قالت نيللي، إنها لن توقع عقود احتكار مع أي شركة إنتاج، مشيرة إلى أنها تعمل مع الجميع، لكن المهم بالنسبة إليها السيناريو المكتوب وتقديم عمل مختلف ومتميز.

وكشفت نيللي عن مشاركتها في موسم رمضان 2024 بعمل كوميدي بعيداً عن الدراما والحزن، مشيرة إلى أنها ترغب في إدخال الفرحة والسرور في قلوب جمهورها، بالإضافة إلى أن الدراما الثقيلة أرهقتها نفسياً، مؤكدة أنها تخطط للابتعاد عن الدراما والتركيز في الأعمال السينمائية، قائلة: “أنا مقصرة في السينما من فترة ووحشتني”.

وعن أعمالها السينمائية المقبلة، كشفت نيللي عن استعدادها لفيلمين هما “برشامة” إخراج خالد دياب وتدور أحداثه في إطار كوميدي مع سيد رجب، وطه دسوقي، وكذلك فيلم “أناناسة”.

وعن مشاركتها في الجزء الثالث في فيلم “الفيل الأزرق 3” قالت إنه ليس لديها أي معلومة عن مدى جدية الأمر، مشيرة إلى أنها سمعت منذ فترة عن الجزء الثالث من الفيلم، لكن لم ترد إليها أي معلومات جديدة.