نيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث

أثارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأحد الماضي.‏

وظهرت نيللي كريم في المهرجان وهي زائدة في الوزن، ما أثار شائعات عديدة بأنها تنتظر وزوجها لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، أول مولود لهما.

ونفت نيللي كريم هذه الأنباء في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، أثناء حضوره مع زوجها حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، أمس الاثنين.

واعترفت كريم للبرنامج بزيادة وزنها مؤخرا، لكنها اعتبرت ما قيل بشأن حملها يندرج تحت خانة الشائعات، والتي أكدت ضاحكة أنها لا تهتم بها.

وتزوجت نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي المصري بشهر أغسطس/ آب الماضي، وهي تكبره في العمر بثماني سنوات، وهو ثالث زواج لها، بينما هو الأول لعاشور.

وللفنانة نيللي كريم 4 أبناء، هم كريم ويوسف من زوجها الأول، وسيليا وكندة من زوجها الثاني، اختصاصي التغذية الدكتور هاني أبو النجا.