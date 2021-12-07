الخميس 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 23 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيللي كريم ترد على أنباء حملها للمرة الخامسة بعد زواجها الثالث

7 - ديسمبر - 2021
هشام عاشور ونيللي كريم

هشام عاشور ونيللي كريم

A A A
طباعة المقال

أثارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث ظهور لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأحد الماضي.‏

وظهرت نيللي كريم في المهرجان وهي زائدة في الوزن، ما أثار شائعات عديدة بأنها تنتظر وزوجها لاعب الاسكواش المصري السابق، هشام عاشور، أول مولود لهما.

ونفت نيللي كريم هذه الأنباء في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”، أثناء حضوره مع زوجها حفل افتتاح الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، أمس الاثنين.

واعترفت كريم للبرنامج بزيادة وزنها مؤخرا، لكنها اعتبرت ما قيل بشأن حملها يندرج تحت خانة الشائعات، والتي أكدت ضاحكة أنها لا تهتم بها.

وتزوجت نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي المصري بشهر أغسطس/ آب الماضي، وهي تكبره في العمر بثماني سنوات، وهو ثالث زواج لها، بينما هو الأول لعاشور.

وللفنانة نيللي كريم 4 أبناء، هم كريم ويوسف من زوجها الأول، وسيليا وكندة من زوجها الثاني، اختصاصي التغذية الدكتور هاني أبو النجا.

    المزيد من منوعات

    الأرق الذي يصيب الأطفال
    للحصول على جدول نوم صحي... اتبعوا هذه التوصيات
    الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنه بارون
    صورة مفاجئة للابن الاصغر لدونالد ترامب.. تحول مدهش!
    دييغو مارادونا
    وفاة ماردونا.. توجيه تهمة القتل غير العمد لعدد من أفراد طاقمه الطبي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    المحروقات
    ارتفاع أسعار البنزين 16 ضعفاً
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن