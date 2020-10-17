نيللي كريم تصدم جمهورها وتعلن قرارا نهائيا بشأن حياتها الخاصة

بعد الجدل الذي احدثه النجم المصري أحمد السقا خلال الحلقة الأولى من برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني وما نتج عنها من خلاف ثم صلح مع تامر حسني، استقبلت الكيلاني في ثاني حلقاتها النجمة المصرية من أصول روسية “نيللي كريم”، التي أعلنت عن فشل زيجاتها واتخاذها قرارا مفاجئا عن حياتها الخاصة.

وأشارت كريم خلال البرنامج الذي يذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، إلى أنها تزوجت للمرة الأولى وهي في عمر 17 عاما، ودون علم أهلها، وأنها عندما أخبرت والدتها بزيجتها صدمت و”لطمت بالروسي” بحسب تعبيرها، وكان الفارق بينها وبين زوجها 10 سنوات، واستمر 9 سنوات، أما الزيجة الثانية فتمت سريعا.

وفي سؤال من وفاء الكيلاني إن كان فشل الزيجات هو الخيانة من أزواجها، قالت نيللي كريم: “أكيد حدث خيانة، لكن الزواج مراحل وأظل أتحمّل كتيرا وبعد ذلك أقول كفى، والطلاق يحدث بسبب اختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة”.

وأردفت: “الزواج ليس له كتالوج، الزواج مثل البطيخ، وزيجاتي الاثنتين كانت قرعة”.

وسألتها الكيلاني عما إذا كانت سترتدي بذلة رقص شرقي لزوجها المقبل، وكان رد نيللي كريم مفاجئ: “لا أريد أن أتزوج ثانية وقررت أعيش لنفسي ومع نفسي”، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وكانت نيللي كرين أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال المصري، عمر إسلام، في شهر يونيو/ حزيران، ويكبرها بـ6 سنوات، وكان من المقرر أن يتم الزواج نهاية الصيف.

وبكت نيللي كريم في بداية لقائها مع برنامج “السيرة”، بعد عرض فيلما تسجيليا عنها، وذلك لتأثرها بصوت وفاء الكيلاني وهي تعلق على أحداثه.