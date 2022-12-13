نيللي كريم تكشف أسرار العمل مع يسرا

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن تجربتها مع الفنانة يسرا، والتي تجمعهم علاقة صداقة قوية، وتشاركها بطولة مسلسل روز وليلى، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيللي كريم، خلال حوارها بأحد البرامج التلفزيونية، “الشغل مع يسرا رائع وفاهمين بعض وعارفين إمتى نضحك وإمتى نكشر وإمتى نتحد مع بعض، يسرا ممتعة جدًا وساعات بنخرج عن النص والجُمل بتطلع بشكل عفوي”.

وكشفت نيللي تفاصيل دورها ويسرا خلال أحداث مسلسل روز وليلى، “أنا ويسرا بنجسد دور محققتين خلال أحداث المسلسل، وبنشتغل مع بعض في مكتب واحد ولكن كل واحدة بيحصلها لغبطة في شغلها وبنساعد بعض”.

وتدور أحداث مسلسل روز وليلى، في إطار الإثارة والتشويق والمغامرة بشكل كوميدي، ما بين اثنين محققين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي، يتم التخطيط له من قبل.

يشارك في مسلسل روز وليلى، عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم الفنانة يسرا، الفنانة نيللي كريم، أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وآخرين.

جدير بالذكر أنه بدأت الفنانة نيللي كريم في الايام الماضية، تصوير أولى مشاهد مسلسلها عملة نادرة، والذي من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2023.

ويشارك نيللي كريم، في بطولة مسلسل عملة نادرة عدد كبيرة من الفنانين منهم الفنان جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.