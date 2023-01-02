نيللي كريم تنتهي من تصوير "عملة نادرة" مع ماندو العدل

انتهى المخرج ماندو العدل من تصوير أسبوعين من مسلسل “عملة نادرة” بطولة النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج العدل جروب، ومن تأليف مدحت العدل.

ويكثف ماندو، تصوير المسلسل حتى يتمكن من الانتهاء من نصف المسلسل خلال أواخر شهر يناير الجاري.

ونشر الفنان علي الطيب عبر حسابه على إنستغرام، صورة تجمعه بنيللي كريم من كواليس العمل وظهرت الأخيرة بالزي الصعيدي.

وتعاقدت شركة “العدل” مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، وكمال أبو رية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

جدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “فاتن أمل حربي”، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وناقشت من خلاله قانون الأحوال الشخصية، وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، وآخرين.