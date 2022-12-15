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نيللي كريم: سأخوض قريباً مجال الإنتاج الفني

منذ ساعة واحدة
نيللي كريم

نيللي كريم

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قالت النجمة نيللي كريم، إن الكثيرين لا يعلمون أنها تحب التأليف والتصوير، وأن لديها فكرة ١٠ أعمال فنية سينمائية، وأنها ستخوض قريباً مجال الإنتاج الفني.

وتابعت نيللي، خلال لقائها في “سينماتك” أن تجربة “روز وليلى” مختلفة مع يسرا وأن التواجد معها يعطي طاقة مختلفة، لافتة إلى أن الأحداث عبارة عن مغامرات متلاحقة بأحداث المسلسل وأن النتيجة رائعة.

جدير بالذكر أن نيللي كريم بدأت تصوير مسلسلها “عملة نادرة” وهو اسم مؤقت، وتظهر فيه بشخصية مرأة صعيدية والمسلسل من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وقد قالت في وقت سابق لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: ” أنا لم أدرس مجال التمثيل، بل اكتسبت خبراتها الفنية بمرور السنوات” إذ وجهت اللوم لنفسها كونها بدأت تثقيف نفسها سينمائياً في فترة متأخرة، قائلة: “لم يكن لدي أصدقاء بالوسط الفني في بداية مشواري، ولم أجد من يرشدني ويوجه لي النصيحة، وذلك عطلني كثيراً عن أحلامي وطموحاتي”.

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