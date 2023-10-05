نيللي كريم وزوجها فتحي عبد الوهاب "ضيوف شرف" في هذا الفيلم

تشارك الممثلة المصرية نيللي كريم وزوجها هشام عاشور وزميلها فتحي عبد الوهاب كضيوف شرف في فيلم “The Goat”، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم المصريين، مثل سيد رجب، وعمرو سعد، وعارفة عبدالرسول، وجيسيكا حسام.

وأعربت مخرجة الفيلم الإيطالية إلاريا بوريلي وشركة الإنتاج أغورا ميديا للإنتاج، عن امتنناهم للمشاركة المميزة للنجوم المصريين.

وقال المنتج إسلام الدخاخني: “كان حماس نجوم الصف الأول أن يكونوا ضمن أحداث الفيلم حافزاً لنا لاستكمال فيلم الماعزة، المشروع الكبير الذي يضم أكثر من أربع جنسيات والذي تم تصويره كاملاً في سيوة”.

يأتي هذا بعد إعلان مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بعرض فيلم The Goat في الدورة السادسة من المهرجان، والمقرر إقامته في الفترة ما بين 13 و20 تشرين الأول.

والفيلم المرشح للأوسكار مرتين، من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي، ويشارك في بطولته بجانب النجوم المصريين، جون سافاج، وميرا سورفينو، ومايا طلام، وتشارك فيه عدة شركات للإنتاج، وبدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

ويتضمن فريق العمل، مدير التصوير ديفيد فلاستيس، ومصمم الملابس أندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو.

تدور أحداث فيلم The Goat، حول قضية البقاء، حيث تحاول إحدى الشركات الغربية، السيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قرية فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماعهم فتهرب إلى الصحراء بصحبة ماعزتها، بحثاً عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.