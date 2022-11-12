نيمار: سأخوض مباريات كأس العالم كأنها الأخيرة لي

قال نيمار عبر شبكة “جلوبو” البرازيلية: “سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي، سأعتبر كل مباراة أنها الأخيرة، لأنني لا أعلم ما سيحدث غدًا، وبصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى”.

وأضاف: “أتطلع بكل قوة لمونديال 2022، ولدينا قدرة على الذهاب بعيدا في البطولة، رغم أن الكثيرين لا يثقون بنا، لكننا سنظهر الفارق، فالتشكيلة الحالية تضم لاعبين بارزين، وبإمكاننا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة”.

وأشار إلى أنه بدأ الموسم بشكل جيد، ذاكرًا أنّ “كل مواسمي مع باريس سان جيرمان كانت جيدة إذا نظرت إلى الأرقام، والفارق أنني تعرضت لإصابات خطيرة في المواسم الماضية، تسببت في غيابي لفترات طويلة، وهو ما أحزنني”.

وتابع نيمار: “أنا مختلف، لا أحب الحديث عن نفسي، ولا أحب أن أقدم نفسي على أنني الأفضل بل ألعب كرة القدم وأحب الفوز، وأنا أكون أفضل مما أنا عليه كل يوم، ومساعدة زملائي في الفريق، هذا هو الهدف الأساسي”.

وأتم نجم برشلونة السابق تصريحاته: “أتمنى أن أحفر اسمي في تاريخ كرة القدم، وإذا لم يكن محفورًا في كرة القدم، فأتمنى أن يكون حاضرًا في حياة شخص ما”.