نيمار "مطلوب" في الدوري الانجليزي

يحظى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، باهتمام من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب تقرير صحفي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نيوكاسل يونايتد يتابع باهتمام تطورات وضع نيمار في سان جيرمان، تحسبًا لإمكانية ضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار، لديه استعداد لمغادرة “حديقة الأمراء”، عقب إقصاء سان جيرمان مؤخرًا من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وتعرضه لصافرات استهجان من قبل جمهور النادي الباريسي.

وأوضحت أن نيوكاسل لديه القوة الاقتصادية لحسم صفقة نيمار، عقب انتقال ملكيته هذا الموسم إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

لكن الصحيفة قالت إن من المستحيل موافقة سان جيرمان على رحيل نيمار، الصيف المقبل، لا سيما أن النادي مرشح بقوة لخسارة نجمه كيليان مبابي.