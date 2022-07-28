نيمار مهدد بالسجن والغياب عن كأس العالم 2022

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أزمة محتملة، مع منتخب السامبا قبل أسابيع قليلة من خوض منافسات كأس العالم (قطر 2022).

وبحسب صحيفة “ألباييس” الإسبانية فإن نيمار سيخضع لمحاكمة في مدينة برشلونة خلال الفترة من 17 إلى 31 أكتوبر المقبل بسبب مخالفات وشبهة فساد في صفقة انتقاله إلى نادي برشلونة في صيف 2013، ومن الممكن أن يواجه البرازيلي المخضرم، عقوبة قد تصل إلى السجن .

وأوضحت الصحيفة أن جلسة المحاكمة ستضم أيضًا والد نيمار، ورئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، ومسؤول سابق بنادي سانتوس.

وأوضحت “الباييس” أن هذه المحاكمة ستعقد بعد 7 سنوات من شكوى شركة برازيلية متخصصة في سوق كرة القدم، والتي تعتبر نفسها متضررة من توقيع نيمار من قبل برشلونة لأنها امتلكت 40% من حقوق اللاعب عندما لعب لنادي سانتوس.

ويعتقد مسؤولو الشركة البرازيلية أنهم كانوا ضحية خدعة اختلقها اللاعب وأقاربه وبرشلونة، وتطالب بتعويضات تزيد على 150 مليون يورو.

وتشمل حيثيات القضية أن نيمار وقع عقدين مع برشلونة وتم تجاهل الشركة التي تملك حقوقه التسويقية، التي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد نجم باريس سان جيرمان بحبسه 5 سنوات أو منعه من ممارسة كرة القدم لنفس الفترة.

كما أشارت التقارير إلى أن الادعاء يطالب بسجن النجم البرازيلي نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، إضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو”.

وكان النادي الكتالوني سدد في 2016 مبلغا قيمته 5.5 ملايين يورو للضرائب الإسبانية بشأن هذه الصفقة، وتعرض ساندرو روسيل للمحاكمة، بينما لا توجد أدلة ضد الرئيس السابق “بارتوميو” بشأن التفاوض مع نيمار دون علم ناديه سانتوس.

وحسبما نشرت شبكة “فوكس سبورتس”، إن النجم البرازيلي نيمار سيخضع للمحاكمة في مدينة برشلونة، خلال شهر أكتوبر المقبل، بسبب مخالفات ضريبية مزعومة في صفقة إنتقاله إلي البارسا.

كان نيمار انضم إلى برشلونة في صيف 2013 قادمًا من فريق سانتوس البرازيلي، واستمر 4 سنوات مع الفريق الكتالوني قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

كما كشفت الشبكة، عن خضوع كل من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيسا برشلونة السابقين، للمحاكمة أيضًا بتهمة الفساد والاحتيال في التعاقد مع نيمار.

جدير بالذكر أن البرازيلي نيمار صاحب الـ 30 عامًا، لعب 186 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 105 أهداف وحقق 8 ألقاب.