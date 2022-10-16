نيمار يتألق.. فوز ثمين لباريس سان جيرمان على مرسيليا

تألق نيمار ليقود باريس سان جيرمان للفوز 1-صفر على غريمه أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الأحد 16-10-2022) في أول انتصاراته في أربع مباريات في كل المسابقات.

وهز نيمار الشباك قبل نهاية الشوط الأول، ليرفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 29 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن لوريان ثاني الترتيب.

ويحتل مرسيليا، الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد صامويل جيجو في منتصف الشوط الثاني، المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

وتعادل باريس سان جيرمان في المباريات الثلاث السابقة في كل المسابقات.

وفي وقت سابق اليوم، أخفق أولمبيك ليون في تحقيق الفوز في الدوري للمباراة السادسة على التوالي بخسارته 3-2 أمام ستاد رين في أول مباراة بقيادة المدرب لوران بلان.

وسجل مارتن تيريه هدفين لرين الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري ليرتقي للمركز الخامس برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

وخسر ليون، الذي عين بلان بديلا لبيتر بوش، خمس مرات في آخر ست مباريات ليتراجع للمركز العاشر برصيد 14 نقطة.

بداية خجولة

في ملعب حديقة الأمراء، سدد أمين حارث تسديدة قوية من مسافة 18 مترا لكن جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان تصدى لها في ظل محاولات مرسيليا رفع الإيقاع بعد بداية خجولة في الدقيقة 23.

وجاء الرد قويا من باريس سان جيرمان بعدها بخمس دقائق عندما أطلق كيليان مبابي تسديدة قوية أبعدها باو لوبيز حارس المرمى.

وحالف لوبيز الحظ في الدقيقة 35 عندما اصطدمت ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي في إطار المرمى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، نجح نيمار في هز الشباك مستغلا عرضية منخفضة لعبها مبابي ليضعها بعيدا عن متناول لوبيز ويتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع جوناتان ديفيد لاعب ليل ولكل منهما تسعة أهداف.

ووضع باريس سان جيرمان منافسه مرسيليا تحت مزيد من الضغط في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 72 حصل جيجو على بطاقة حمراء مباشرة لتدخله العنيف ضد نيمار.

وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني من تمريرة من مبابي لكن محاولته علت العارضة.

وخرج اللاعب الأرجنتيني، الذي عاد للمنافسات بعد ابتعاده لفترة قصيرة بسبب إصابة في الساق، من الملعب في الدقيقة 80 وشارك بابلو سارابيا بدلا منه.

ولم يستسلم مرسيليا، لكن باريس سان جيرمان تحكم في إيقاع المباراة وكاد سارابيا أن يسجل الهدف الثاني.-2

وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لمرسيليا في الدوري.