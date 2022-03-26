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نيمار يتجاهل ميسي!

26 - مارس - 2022
ميسي ونيمار

ميسي ونيمار

"كووورة"
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تجاهل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما كشف عن أكثر شخصين يرتبط بهما في عالم كرة القدم.

وقال نيمار في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو ويب”: “حزين بسبب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، كنا نريد المضي قدما”.

وأضاف: “الآن علينا بالتأكيد أن نفوز بالدوري الفرنسي، حيث إنه هدفي الأول، وبعد ذلك سأبدأ التفكير في كأس العالم”.

وعن أكثر شخصين يتعلق بهما نيمار في كرة القدم، أوضح البرازيلي: “داني ألفيش ساعدني كثيرا في برشلونة والمنتخب الوطني، وتياجو سيلفا لا يقدر بثمن هنا في باريس”.

يشار إلى أن باريس ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد خسارته أمام ريال مدريد، بينما يتصدر الفريق الباريسي جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي حتى الآن.

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