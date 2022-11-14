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نيمار يصل متأخرا لمعسكر البرازيل

منذ 11 دقيقة
نيمار

نيمار

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وصل نيمار وماركينيوس متأخرين، الاثنين، للحصة التدريبية الأولى للبرازيل في تورينو استعدادا لكأس العالم لكرة القدم بسبب مشاكل في رحلتهم من باريس إلى المدينة الإيطالية حيث يقيم المنتخب معسكرا لمدة خمسة أيام قبل السفر للدوحة.

وكان من المقرر أن يحضر جميع اللاعبين والبالغ عددهم 26 اليوم الاثنين لأحد ملاعب التدريب في نادي يوفنتوس لكن نيمار وماركينيوس ثنائي باريس سان جيرمان تأخرا بسبب عطل ميكانيكي في الطائرة.

ووصل الثنائي بعد الظهيرة حيث كان المدرب تيتي يجري تدريبات خفيفة شارك فيها 14 لاعبا لم يخوضوا مباريات مع أنديتهم مطلع الأسبوع الحالي.

وانضم نيمار وماركينيوس للاعبين آخرين في صالة الألعاب الرياضية قبل نهاية الجلسة التدريبية.

ووفقا للطاقم الفني للبرازيل، فإن الخطة تستهدف قضاء أول يومين في معسكر تورينو لتقييم الحالة البدنية للاعبي المنتخب.

ويستهدف المنتخب إقامة أول مران كامل على أرض الملعب يوم الأربعاء.

وتفتتح البرازيل مبارياتها بكأس العالم بمواجهة صربيا يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني، قبل اللعب ضد سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.

    المصدر :
  • رويترز

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