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نيمار يغيب عن مباراة سان جيرمان ومونبلييه

منذ دقيقة واحدة
نيمار

نيمار

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أعلن باريس سان جيرمان، الثلاثاء، معاناة نيمار من إجهاد عضلي، ليصبح من المتوقع غياب المهاجم البرازيلي عن رحلة الفريق لمواجهة مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم غدا الأربعاء.

وقال متصدر الدوري الفرنسي في بيان “يعاني نيمار من الإجهاد وسيظل تحت الرعاية اليوم”.

وحصد باريس سان جيرمان 48 نقطة من 20 مباراة، ويتصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

وبدأ فريق المدرب كريستوف جالتييه عام 2023 بشكل مهتز، بعدما خسر آخر مباراتين خارج ملعبه ضد لانس وستاد رين وقبل التعادل 1-1 على ملعبه مع ستاد رانس يوم الأحد الماضي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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