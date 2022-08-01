الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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نيمار يلفت الأنظار.. استعادة السلاح الضائع

منذ 4 دقائق
نيمار

نيمار

موقع kooora
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لفت “نيمار جونيور”، نجم باريس سان جيرمان، الأنظار في مباراة نانت بكأس السوبر الفرنسي، الأحد، حيث سجل هدفين ساهما في فوز “بي إس جي “برباعية دون رد، ليتوج باللقب للمرة 11 في تاريخه.

وسلطت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية الضوء على هدف نيمار الأول في شباك نانت، مشيرةً إلى أنه الأول للاعب البرازيلي من ركلة حرة بعد 47 محاولة فاشلة.

وأشارت الى أن معدل نيمار في التسجيل من ركلات ثابتة انهار تدريجيا من 4 أهداف بعد 19 محاولة في موسمه الأول إلى هدفين في الموسم الثاني، ثم هدف واحد في الموسم الثالث.

كذلك، لفتت إلى أنه على مدار الموسمين الماضيين لم يسجل نجم برشلونة السابق للفريق الباريسي هدفًا من ركلة ثابتة بعد 47 محاولة على مرمى المنافسين.

ونقلت لو باريزيان أن نيمار غاب عن 44 % من مباريات سان جيرمان في الموسم الماضي بسبب إصابات مختلفة.

وختمت تقريرها بأن نيمار تعرض لإصابات عديدة طوال 5 مواسم مع الفريق الفرنسي خاصة على مستوى كاحل القدم، تسببت في غيابه 95 مباراة بمعدل 19 مباراة كل موسم.

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