الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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نيوزيلندا تصعق النرويج في افتتاح كأس العالم للسيدات

منذ 44 دقيقة
من مباراة نيوزيلندا والنرويج

من مباراة نيوزيلندا والنرويج

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أحرزت هانا ويلكينسون هدفا في الشوط الثاني لتمنح نيوزيلندا صاحبة الأرض والجمهور الفوز 1-صفر على البطلة السابقة النرويج في افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات على ملعب إيدن بارك في أوكلاند لتحقق أول انتصار لها في تاريخ البطولة، الخميس.

وفشل الفريق النيوزيلندي في الفوز بأي مباراة في خمس مشاركات سابقة في كأس العالم لكن ويلكينسون حولت تمريرة عرضية من جاكي هاند إلى الشباك بتسديدة قوية في الدقيقة 48 لتمنح التقدم لأصحاب الأرض.

وبدا أداء المنتخب النرويجي، بطل العالم 1995، مخيبا للآمال ومفككا ونادرا ما أظهر أي مبادرة للعودة للمباراة وإدراك التعادل.

وجاءت أفضل فرص النرويج بتسديدة بالقدم اليمنى من توفا هانسن في الدقيقة 81 ارتدت من العارضة.

وسنحت فرصة لنيوزيلندا لمضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة لكن تسديدة ريا بيرسيفال من ركلة جزاء ارتدت من العارضة.

ودفعت النرويج بالعديد من المهاجمات بحثا عن التعادل لكن دفاع نيوزيلندا القوي نجح في الحفاظ على الانتصار الثمين.

وقالت مارين ميلده قائدة النرويج “لم نتوقع حدوث ذلك. لقد استيقظنا في اخر 25 دقيقة لكن كان الآوان قد فات”.

ووضع الفوز نيوزيلندا على المسار الصحيح نحو تجاوز دور المجموعات حيث تلتقي مع الفلبين، التي تشارك في كأس العالم لأول مرة، يوم الثلاثاء المقبل في مباراة كان يُنظر لها على نطاق واسع على أنها أفضل فرصة لأصحاب الأرض للفوز في المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن تفتتح أستراليا، التي تشارك نيوزيلندا في تنظيم البطولة، مشوارها في كأس العالم في وقت لاحق اليوم في سيدني أمام أيرلندا ضمن أول بطولة لكأس العالم تقام في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

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