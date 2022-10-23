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نيوكاسل يدخل المربع الذهبي بعد الفوز على توتنهام

منذ 25 دقيقة
فريق نيوكاسل

فريق نيوكاسل

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قدم نيوكاسل يونايتد أفضل نتائجه خلال موسمه الرائع الجاري بالفوز المستحق 2-1 على توتنهام هوتسبير ليدخل المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل كالوم ويلسون وميجيل ألميرون في الشوط الأول، بعد خطأين من هوجو لوريس حارس توتنهام، ليسيطر الفريق الزائر على اللعب رغم البداية الواعدة لتوتنهام.

وافتتح ويلسون التسجيل بتسديدة ساقطة داخل المرمى بعد مرور 31 دقيقة من البداية، وأضاف ألميرون الهدف الثاني من زاوية ضيقة في الدقيقة 40.

ووصل كين إلى هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم في وقت مبكر من الشوط الثاني ليمنح توتنهام ثالث الترتيب دفعة للعودة لكن نيوكاسل صمد حتى النهاية ليخرج بانتصار ثمين.

واحتفلت جماهير نيوكاسل بفوز فريق المدرب إيدي هاو، الذي خسر مرة واحدة فقط في أول 12 جولة، وتقدم إلى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة.

وكان توتنهام يستمتع بأفضل بدايته لموسم في دوري الأضواء منذ 1963-1964 قبل أن يخسر للمرة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 23 نقطة من 12 مباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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