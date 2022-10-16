الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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نيوكاسل يفرض التعادل على مانشستر يونايتد

منذ ساعة واحدة
مانشستر يونايتد ونيوكاسل

مانشستر يونايتد ونيوكاسل

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فشل مانشستر يونايتد بقيادة المهاجم كريستيانو رونالدو في اجتياز عقبة نيوكاسل يونايتد في أولد ترافورد وتعادل الفريقان دون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وأظهر فريق المدرب إيدي هاو صلابة دفاعية ورغم ذلك كان صاحب أخطر فرصة عن طريق ضربة رأس من جويلينتون حيث ارتدت المحاولة من العارضة ثم تابعها اللاعب ذاته وسدد في القائم بغرابة.

وطالب كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل أيضا بالحصول على ركلة جزاء.

وحظي رونالدو بتكريم قبل المباراة بعدما وصل إلى 700 هدف على مستوى الأندية واعتقد أنه هز الشباك في مناسبتين لكن الحكم ألغى الهدف الأول بسبب التسلل بينما تقرر إلغاء الهدف الثاني لأن الحكم كان قد احتسب خطأ قبلها مباشرة.

وسجل رونالدو هدفين فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بينما يعتقد كثيرون أن مسيرته في مرحلة تراجع بعد سنوات من الإبداع.

وتركت النتيجة مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل سادس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية.

    المصدر :
  • رويترز

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