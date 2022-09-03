نيوكاسل يقع بفخ التعادل على ملعبه مع بالاس

من مباراة نيوكاسل وبالاس التي انتهت بالتعادل بين الفريقين

اكتفى نيوكاسل يونايتد بالتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 3-9-2022) بعدما ألغى الحكم هدفا لأصحاب الأرض عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وبعد التسجيل أمام ليفربول في مباراته الأولى مع نيوكاسل بعد انتقاله مقابل حوالي 59 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية للنادي، اقترب ألكسندر إيساك من التسجيل في الشوط الأول حيث راوغ يواكيم أندرسن لكنه فشل في هز شباك الحارس فيسنتي جوايتا.

واقترب ميجيل ألميرون لاعب نيوكاسل من التسجيل أيضا حيث سدد كرة لامست القائم لكن الشوط الأول انتهى دون أهداف.

واعتقد صاحب الأرض أنه تقدم بعد الاستراحة بست دقائق بفضل هدف من تيريك ميتشيل بطريق الخطأ في مرماه لكن الحكم ألغى الهدف عقب مراجعة اللقطة في شاشة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود خطأ من جو ويلوك ضد جوايتا قبل تسجيل الهدف.

وصنع بالاس عدة فرص لكن أغلبها من تسديدات مباشرة نحو نيك بوب حارس نيوكاسل الذي لم يواجه مشكلة كبيرة في إنقاذها.

ورغم تسديد الفريقين 38 كرة فيما بينهما، انتهت المباراة دون أهداف ليصبح رصيد نيوكاسل سبع نقاط بالمركز 11، وبفارق نقطة واحدة عن بالاس صاحب المركز 15.