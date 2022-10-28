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هاتريك مميزة لـ "أوبيندا" تقود لانس للفوز على تولوز بالدوري الفرنسي

منذ ساعة واحدة
لويس أوبيندا

لويس أوبيندا

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سجل البديل لويس أوبيندا ثلاثة أهداف ليقود لانس للفوز 3-صفر على تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الجمعة 28-10-2022) لتستمر سلسلة الانتصارات المتتالية للفائز على ملعبه هذا الموسم.

وفاز لانس بمبارياته السبع التي أقيمت على ملعبه هذا الموسم، لكنه أهدر فرصة للتقدم في الشوط الأول عندما تصدى مكسيم دوبي حارس مرمى تولوز لركلة جزاء سددها سيكو فوفانا في الدقيقة 38.

لكنه تقدم في النتيجة في الدقيقة 60 عندما تخلص أوبيندا من الرقابة الدفاعية ولعب ضربة رأس لتسكن الشباك مستغلا تمريرة عرضية من فلوريان سوتوكا. وشارك اللاعبان كبديلين قبل أربع دقائق من تسجيل الهدف.

وأحرز أوبيندا الهدف الثاني في الدقيقة 86 عندما راوغ مدافعي تولوز ولعب الكرة بيسراه في الشباك.

وأكمل اللاعب البلجيكي البالغ عمره 22 عاما ثلاثيته في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء مرت بين قدمي موسى ديارا مدافع تولوز قبل أن تسكن الشباك.

ويحتل لانس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من 13 مباراة. ويبتعد الفريق بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان المتصدر الذي سيواجه تروا صاحب المركز 11 غدا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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