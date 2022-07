هاتف محرز المكسور يشعل مواقع التواصل

أشعلت صورُة، نشرها، السبت، نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، رياض محرز، كشفت أن هاتفه مكسور، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محرز صورة له وهو يغادر رفقة فريقه متوجها إلى الولايات المتحدة، لكن متابعيه انتبهوا إلى أن هاتفه كان مكسورا، وهو ما عبروا عنه في تعليقاتهم على الصورة.

Off to 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/AtxIB1rQYt

ومما زاد من تفاعل الجماهير الرياضية مع الصورة، هو اعتراف النجم الجزائري بأن هاتفه مكسور ورده على المعلقين بقوله “نعم أعرف”.

(yes i know 🤦🏻‍♂️😂😂) pic.twitter.com/XDXmKwnqAY

أحد المعلقين على الصورة كتب “تملك المال لشراء هاتف جديد” ليرد عليه محرز بطريقة ساخرة وقال له: كنت أنتظر التجديد”.

ومحرز كان يشير إلى تجديد عقده مع النادي حتى عام 2025، والذي أمضاه الجمعة.

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022