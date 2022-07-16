السبت 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 16 يوليو 2022 |
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هاتف محرز المكسور يشعل مواقع التواصل

منذ 19 دقيقة
رياض محرز

رياض محرز

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أشعلت صورُة، نشرها، السبت، نجم نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، رياض محرز، كشفت أن هاتفه مكسور، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محرز صورة له وهو يغادر رفقة فريقه متوجها إلى الولايات المتحدة، لكن متابعيه انتبهوا إلى أن هاتفه كان مكسورا، وهو ما عبروا عنه في تعليقاتهم على الصورة.

ومما زاد من تفاعل الجماهير الرياضية مع الصورة، هو اعتراف النجم الجزائري بأن هاتفه مكسور ورده على المعلقين بقوله “نعم أعرف”.

أحد المعلقين على الصورة كتب “تملك المال لشراء هاتف جديد” ليرد عليه محرز بطريقة ساخرة وقال له: كنت أنتظر التجديد”.

ومحرز كان يشير إلى تجديد عقده مع النادي حتى عام 2025، والذي أمضاه الجمعة.

وقالت له أخرى “رياض أنت مليونير” فرد عليها بالقول “مادام يعمل”

الصورة عرفت انتشارا واسعا على المنصات الاجتماعية في المملكة المتحدة والجزائر، حيث لدى رياض متابعون كثر.

والجمعة، أعلن “السيتي” بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، عند تجديده العقد الذي يربطه بالدولي الجزائري لمدة ثلاثة سنوات أخرى.

ومنذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار) قبل أربع سنوات، خاض محرز 189 مباراة لتشكيلة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، وسجل 63 هدفًا وأسهم بـ 45 تمريرة حاسمة.

كما فاز ابن الـ 31 عامًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة مع سيتي.

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