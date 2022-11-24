هاري كين جاهز لمواجهة أمريكا

قال جاريث ساوثجيث مدرب منتخب إنجلترا إن هاري كين قائد الفريق حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة إنجلترا أمام الولايات المتحدة ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم في قطر غدا الجمعة بعد التعافي من كدمة في الكاحل.

وتعرض كين للكدمة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول في فوز إنجلترا على إيران 6-2 في الجولة الأولى الاثنين الماضي واستبدل في الشوط الثاني.

وخضع لفحص بالأشعة أمس الأربعاء لكن ساوثجيت أكد أنه لا توجد أي خطورة وأن اللاعب جاهز ولائق لمواجهة المنتخب الأمريكي.

وقال ساوثجيت في مقابلة تلفزيونية “حالته جيدة. بذل جهدا أكبر بصورة فردية اليوم لكنه سيعود إلى تشكيلة الفريق غدا وكل شيء على ما يرام قبل المباراة.

“أخضعناه للفحص للتأكد. أعتقد أنه في بعض الحالات أثناء علاج بعض المشكلات يتعين عليك أن تعرف على وجه الدقة ما يجري وتبين أن كل شيء على ما يرام.

“الأمر لا يتعلق كثيرا بالكاحل بكل بالقدم أكثر. كان الالتحام ضعيفا وأعتقد أننا لحسن الحظ لم نتأثر كثيرا به”.

وأحرز كين 51 هدفا دوليا لمنتخب إنجلترا ويحتاج لهدفين فقط لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم وين روني الهداف التاريخي للمنتخب ومن ثم فغيابه سيكون له تأثير كبير على الفريق في قطر.

وقال ساوثجيت الذي سيتأهل فريقه لدور 16 إذا فاز على الولايات المتحدة في الجولة الثانية “شعرت بقلق بالغ عند سقوطه على أرض الملعب لكن الاطمئنان عاد عندما لعب من جديد”.