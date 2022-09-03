هاري كين يسجل هدف فوز توتنهام على فولهام

سجل هاري كين هدفه الخامس هذا الموسم ليواصل توتنهام هوتسبير انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-1 على فولهام (السبت 3-9-2022).

وحقق توتنهام فوزه الرابع في ست مباريات بفضل هدفين سجلهما بيير-إميل هويبرج وهاري كين، بينما سجل المتألق ألكسندر ميتروفيتش هدف فولهام الوحيد ليزيد من إثارة الدقائق الأخيرة.

وواصل الحظ السيء مطاردة سون هيونج-مين الذي لم ينجح في هز الشباك هذا الموسم، حرم إطار المرمى ريتشارليسون من تسجيل أول أهدافه مع توتنهام، رغم الأداء القوي الذي قدمه.

ورفع الفوز الرابع في ست مباريات رصيد توتنهام، الذي لم يعرف الخسارة هذا الموسم، إلى 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال الذي سيلعب يوم الأحد مع مانشستر يونايتد. ويحتل فولهام المركز العاشر برصيد ثماني نقاط.

وللمرة الأولى هذا الموسم، بدأ المدرب أنطونيو كونتي بالمهاجم ريتشارليسون إلى جوار كين وسون، في تشكيلة أثبتت كفاءتها.

وكان فولهام تحت الضغط في ظل وابل من هجمات توتنهام الذي استغل لاعباه رايان سيسينيون وإيمرسون رويال أي فرصة سانحة للتقدم للهجوم.

وسدد سون كرة علت العارضة بعد جهد من ريتشارليسون، ثم سدد اللاعب الكوري الجنوبي في العارضة بعد تمريرة ذكية من كين.

وتمكن لاعب الوسط المدافع هويبرج من هز الشباك أخيرا في الدقيقة 40.

ومجددا كان ريتشارليسون منخرطا في لعب الفريق بصورة كبيرة إذ تبادل التمريرات مع اللاعب الدنمركي الذي سدد كرة بعيدة عن متناول حارس المرمى بيرند لينو.

واستمر الأمر على نفس المنوال في الشوط الثاني إذ أرسل ريتشارليسون تمريرة لزميله إيريك داير الذي ذهبت تسديدته عالية. وبالكاد تصدى لينو لتسديدة منخفضة من سيسينيون.

وتمكن كين من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 75 مستغلا تمريرة سيسينيون ثم سدد ريتشارليسون كرة في إطار المرمى من تمريرة سون.

وسدد ميتروفيتش كرة اصطدمت بأحد اللاعبين ليتصدى لها هوجو لوريس بصورة بهلوانية، لكنه نجح بعدها في هز الشباك بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى ليسجل هدفه السادس في ست مباريات.

وظن ريتشارليسون أنه سجل هدفه الأول مع توتنهام لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتصدى لوريس ببراعة لتسديدة ميتروفيتش التي اصطدمت بأحد اللاعبين، ليخرج فريق المدرب أنطونيو كونتي منتصرا.