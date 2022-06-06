الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هاري وميغان.. يبدو ان الأمور ليست على ما يرام بينهما وبين العائلة الملكية

منذ 5 دقائق
الأمير هاري وميغان ماركل

الأمير هاري وميغان ماركل

A A A
طباعة المقال

قبل انتهاء احتفالات اليوبيل البلاتيني لحكم الملكة إليزابيث الثانية، غادر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بريطانيا إلى كاليفورنيا حيث يقيمان.

وشوهد هاري وميغان في مطار سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا بعد عودتهما إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، الأحد.

ولم ينتظر الزوجان بدء مسابقة اليوبيل البلاتيني، التي أعدت لترفيه أفراد العائلة المالكة على هامش الاحتفالات، في علامة على ما يبدو أن “الأمور ليست على ما يرام” بينهما وبين العائلة الملكية.

وخلال الاحتفالات ظهر هاري وميغان لأول مرة منذ سنتين في المملكة المتحدة، بعدما أعلنا في يناير 2020 على نحو مفاجئ انفصالهما عن العائلة المالكة، وسعيهما لمستقبل جديد في الولايات المتحدة.

وحضر الزوجان قداس الشكر، الجمعة، في كاتدرائية القديس بولس، حيث تصاعدت الهتافات عندما وصلا واستقبلهما عميد الكتدرائية، قبل أن يدخلا قاعة العبادة ويشرعا في تحية سلسلة طويلة من رجال الدين.

وحضر هاري معظم المناسبات العائلية، سعيا لتجديد علاقاته المضطربة مع والده تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

واختتمت الأحد، الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة أمام القصر الملكي.

وشارك نحو 10 آلاف عسكري وراقص ومحرك دمى وفنان في عرض قدمته العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ عمرها 260 عاماً، وتستخدم تقليدياً لحفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.

وقالت الملكة إليزابيث إن شعورا “بالتأثر العميق” انتابها عندما رأت الحشود الكبيرة التي خرجت للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش.

    المزيد من منوعات

    البريطانية ستيفاني تبيع العرق في علب للجماهير
    بالفيديو: فكرة غريبة.. “بلوغر” بريطانية تبيع عرقها بـ 500 دولار
    سطو مسلح - صورة تعبيرية
    بالفيديو.. ابن الـ12 عاماً يسطو بالسلاح على محطة وقود
    محمد رمضان
    شقيقة مايكل جاكسون تتفاعل مع منشور محمد رمضان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!