هاري وميغان.. يبدو ان الأمور ليست على ما يرام بينهما وبين العائلة الملكية

قبل انتهاء احتفالات اليوبيل البلاتيني لحكم الملكة إليزابيث الثانية، غادر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بريطانيا إلى كاليفورنيا حيث يقيمان.

وشوهد هاري وميغان في مطار سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا بعد عودتهما إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة، الأحد.

ولم ينتظر الزوجان بدء مسابقة اليوبيل البلاتيني، التي أعدت لترفيه أفراد العائلة المالكة على هامش الاحتفالات، في علامة على ما يبدو أن “الأمور ليست على ما يرام” بينهما وبين العائلة الملكية.

وخلال الاحتفالات ظهر هاري وميغان لأول مرة منذ سنتين في المملكة المتحدة، بعدما أعلنا في يناير 2020 على نحو مفاجئ انفصالهما عن العائلة المالكة، وسعيهما لمستقبل جديد في الولايات المتحدة.

وحضر الزوجان قداس الشكر، الجمعة، في كاتدرائية القديس بولس، حيث تصاعدت الهتافات عندما وصلا واستقبلهما عميد الكتدرائية، قبل أن يدخلا قاعة العبادة ويشرعا في تحية سلسلة طويلة من رجال الدين.

وحضر هاري معظم المناسبات العائلية، سعيا لتجديد علاقاته المضطربة مع والده تشارلز وشقيقه الأمير وليام.

واختتمت الأحد، الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة أمام القصر الملكي.

وشارك نحو 10 آلاف عسكري وراقص ومحرك دمى وفنان في عرض قدمته العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ عمرها 260 عاماً، وتستخدم تقليدياً لحفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.

وقالت الملكة إليزابيث إن شعورا “بالتأثر العميق” انتابها عندما رأت الحشود الكبيرة التي خرجت للاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش.