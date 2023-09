بعدما تابعه من المدرجات.. الأمير هاري يوجه نصيحة لميسي

وجه الأمير البريطاني هاري نصيحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما تابعه من المدرجات وهو يهدر فرصة هدف محقق خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس في الدوري الأميركي.

وفي الدقيقة 37 من المباراة التي أقيمت الاثنين الماضي في لوس أنجلوس، انفرد ميسي، نجم إنتر ميامي، بحارس نادي لوس أنجلوس، جون مكارثي، لكن “البرغوث” على غير عادة لم ينجح في التسجيل بعدما تصدى الحارس ببراعة لكرته.

ورغم فشله في التسجيل، نجح ميسي في صناعة هدفين، ليساهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.

ومع ذلك، بدا الأمير هاري الذي تابع المباراة من المدرجات غير راض عن عدم هز ميسي لشباك لوس أنجلوس تحت نظره.

Prince Harry with some advice for Lionel Messi 😅

(via @ESPNFutbolArg) pic.twitter.com/0TsVTUEoUD

— ESPN UK (@ESPNUK) September 4, 2023