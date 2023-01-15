هازارد لا يمانع الانتقال للنصر السعودي

يبدو أن الدوري السعودي سيكون وجهة مفضلة للعديد من نجوم كرة القدم العالميين، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

وكشف موقع “EL nacional” الإسباني، أن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لا يمانع على الإطلاق الانتقال إلى صفوف النصر ‎السعودي، إذا ما تم منحه عرضا مربحا من الناحية الاقتصادية.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن النصر لن يكتفي بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه يسعى لضم هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الموقع، إن هازارد ربما وجد حليفا غير متوقع، مع عدم وجود فرص في الأندية الأوروبية الكبرى، والذين لا يستطيعون دفع راتبه أو لا يدفعونه للرحيل عن ريال مدريد.

Cristiano Ronaldo 'to be joined by ex-Prem star' after shock transfer talks with Al Nassr https://t.co/6cbFyCxclH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 14, 2023

بينما ذكرت صحيفة “ذا صن” أن النجم البلجيكي استغل وجوده في العاصمة السعودية الرياض أثناء خوض ريال مدريد كأس السوبر الإسباني ودخل في مفاوضات مع النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت مشاهدة هازارد في مكاتب إدارة “العالمي”، مشيرة إلى أن هناك مزاعم بأن تواجده جاء للتفاوض مع النصر بشأن إمكانية التعاقد معه.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما أجرى محادثات مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، الذي حاول إقناعه بالالتحاق بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

💣🇧🇪 HAZARD visita el despacho de Rudi García, entrenador del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y con el que coincidió en el Lille. 👀 ¿Próximo fichaje del conjunto saudí? 📹 @DarioMonteroG pic.twitter.com/twvN1Kkek9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 13, 2023

وكانت تقارير فرنسية أكدت في وقت سابق أن غارسيا سيستغل علاقته القوية بهازارد من أجل ضمه إلى صفوف النصر خلال الفترة المُقبلة.

ويلعب هازارد لنادي ريال مدريد منذ 2019، قادما من تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب له في الفترة من 2012 وحتى 2019.

وسبق للاعب البلجيكي أن لعب تحت قيادة رودي غارسيا في ليل الفرنسي، في الفترة التي قضاها بالنادي منذ 2005 وحتى 2012.

وحقق هازارد مع ريال مدريد الدوري الإسباني في 2019/2020، 2021/22،

وكأس السوبر الإسباني 2019، 2021، ودوري أبطال أوروبا 2021–22، وكأس السوبر الأوروبي 2022.

وتعاقد النصر السعودي رسميا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ بلغ قدره حوالي 200 مليون يورو سنويا خلال الموسم الشتوي الجاري.

ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين روشن السعودي برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.