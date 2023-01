هازارد لا يمانع الانتقال للنصر السعودي

يبدو أن الدوري السعودي سيكون وجهة مفضلة للعديد من نجوم كرة القدم العالميين، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

وكشف موقع “EL nacional” الإسباني، أن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لا يمانع على الإطلاق الانتقال إلى صفوف النصر ‎السعودي، إذا ما تم منحه عرضا مربحا من الناحية الاقتصادية.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن النصر لن يكتفي بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه يسعى لضم هازارد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الموقع، إن هازارد ربما وجد حليفا غير متوقع، مع عدم وجود فرص في الأندية الأوروبية الكبرى، والذين لا يستطيعون دفع راتبه أو لا يدفعونه للرحيل عن ريال مدريد.

