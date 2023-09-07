هافرتس: يجب أن نهزم اليابان وفرنسا لتحميس الجماهير

قال كاي هافرتس لاعب وسط ألمانيا الخميس إن منتخب بلاده يجب أن يهزم اليابان وفرنسا في مباراتين وديتين مقبلتين ليكسب ود الجماهير ولتبدأ الأجواء الحماسية قبل استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وفازت ألمانيا مرة واحدة في آخر خمس مباريات منذ خروجها الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في قطر في ديسمبر\كانون الأول الماضي ليصبح المدرب هانز فليك تحت ضغط قبل مواجهة اليابان بعد غد السبت 9\9\2023 وفرنسا، وصيفة بطلة العالم، الثلاثاء.

وأي تعثر جديد لبطلة العالم أربع مرات وبطلة أوروبا ثلاث مرات والتي خرجت من الدور الأول لكأس العالم في آخر نسختين قد يسفر عن رحيل فليك بعد عامين من تولي القيادة.

وحققت ألمانيا ثلاثة انتصارات فقط في آخر 11 مباراة دولية.

وأبلغ هافرتس مؤتمرا صحفيا “قضينا فترة طويلة سلبية جدا.

“في العام المقبل نستضيف بطولة أوروبا على أرضنا وهذه تجربة لا تعيشها كثيرا كلاعب لذا نريد البدء في خلق أجواء حماسية داخل البلاد والفوز بمباريات”.

وأضاف لاعب أرسنال الجديد “لا نعتبر المباراتين أمام اليابان وفرنسا وديتين، نتعامل معهما بجدية شديدة وسنفعل أي شيء ممكن لإسعاد الجماهير”.

وقبل تسعة أشهر من بطولة أوروبا بدأ صبر الجماهير الألمانية ينفد بعد خروج المنتخب مبكرا من آخر ثلاث بطولات كبرى، منها بطولة أوروبا الأخيرة في 2021 حين خسر في دور 16.

ووجهت الجماهير صيحات استهجان ضد لاعبي فليك في المباريات الأخيرة في يونيو\حزيران الماضي، بعد خسارة ألمانيا، التي لا تخوض تصفيات بطولة أوروبا، أمام كولومبيا وبولندا وتعادلها مع أوكرانيا.

وتابع هافرتس “تعرضنا للانتقادات كثيرا في الأشهر الماضية، أحيانا لم نستحق ذلك في رأيي، لكن هذا جعلنا أقوى لذا نتطلع للفوز بالمباريات القادمة لتشعر بلادنا بالفخر.

“لم نستمتع بدعم الجماهير في كأس العالم، لم نشعر بالمؤازرة بنسبة 100 في المئة، لكن سنسعى لاستعادة الجماهير وهذا سيتم عبر الانتصارات”.