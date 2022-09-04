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هالاند يحقّق رقمًا تاريخيًا في البريميرليغ

منذ ساعة واحدة
هالاند

هالاند

موقع kooora
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سجّل النرويجي “إيرلينغ هالاند”، نجم مانشستر سيتي، هدف السيتيزنس الوحيد، في شباك مضيفه أستون فيلا، على ملعب فيلا بارك، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي، والتي انتهت (1-1).

وواصل هالاند تألقه منذ بداية الموسم مع الأزرق السماوي، إذ رفع رصيده إلى 10 أهداف، يتصدر بها قائمة هدافي البريميرليغ.

ووفق شبكة “سكاي سبورتس” للإحصائيات، فقد تصدّر هالاند قائمة أسرع اللاعبين وصولا إلى 10 أهداف في تاريخ البريميرليغ.

ويأتي هالاند في المركز الأول برصيد 10 أهداف، وهو نفس رصيد ميكي كوين.

في حين اكتفى النجمان، الأرجنتيني “سيرجيو أجويرو”، والإسباني “دييغو كوستا” بتسجيل 8 أهداف خلال عدد المباريات ذاته.

وجاء من بعدهم النجم الألماني السابق “يورغن كلينسمان” برصيد 7 أهداف.

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