هالاند يضرب من جديد.. ثلاثية رائعة في مرمى بيرنلي

حطم إرلينج هالاند حاجز 40 هدفا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بعدما أحرز ثلاثة أهداف خلال الفوز 6-صفر على بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (السبت 18-3-2023).

وبعد تسجيل خمسة أهداف أمام رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، واصل المهاجم النرويجي التألق وهز شباك متصدر الدرجة الثانية في استاد الاتحاد.

وسجل المهاجم البالغ عمره 22 عاما هدفين في الدقيقتين 32 و35 وأكل سادس ثلاثية من الأهداف في مباراة واحدة هذا الموسم عندما تابع كرة مرتدة وهز الشباك قبل مرور ساعة من اللعب.

ووصل هالاند بذلك إلى 42 هدفا مع سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران الماضي.

وأحرز خوليان ألفاريز هدفين، كما سجل البديل كول بالمر هدفا ليصل سيتي إلى 13 هدفا هذا الأسبوع ويبلغ الدور قبل النهائي.

وتمثل النتيجة ضربة لمدرب بيرنلي فينسن كومباني مدافع سيتي السابق الذي يقترب من إعادة فريقه سريعا إلى دوري الأضواء.