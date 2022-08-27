السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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هالاند يقود انتفاضة سيتي للفوز 4-2 على كريستال بالاس

منذ 48 دقيقة
فريق مانشستر سيتي

فريق مانشستر سيتي

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أحرز إرلينج هالاند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليقلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وانتزع فريق المدرب باتريك فييرا التقدم بعد أربع دقائق بفضل هدف جون ستونز بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز بالاس من تفوقه بضربة رأس من يواخيم أندرسن في الدقيقة 21.

وعانى سيتي في الشوط الأول، لكن انتفاضته بدأت بعد ثماني دقائق من الاستراحة عندما انطلق برناردو سيلفا من الناحية اليمنى إلى داخل المرمى وسدد كرة منخفضة غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى فيسنتي جوايتا حارس بالاس.

وأدخل بيب جوارديولا مدرب سيتي تغييرين، ونقل فيل فودن إلى مركز الظهير الأيسر، وأرسل اللاعب الإنجليزي تمريرة متقنة حولها هالاند بضربة رأس في المرمى.

وهز المهاجم النرويجي الشباك بعد هجمة بقيادة المتألق سيلفا، ثم أحرز هدفه الأجمل عندما تلقى تمريرة من إيلكاي جندوجان وحافظ على الكرة رغم تدخل اثنين من المدافعين وسددها في الشباك.

ورفع هالاند، الذي انضم من بروسيا دورتموند في يونيو حزيران الماضي، رصيده إلى ستة أهداف في أربع مباريات.

انتصار مانشستر ستي جعل رصيد السكاي بلو، 10 نقاط ليتصدر الدوري الإنجليزي “مؤقتًا” فيما توقف رصيد كريستال الاس عند 4 نقاط في المرتبة الثالثة عشر في سلم ترتيب البريميرليج.

    المصدر :
  • رويترز

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