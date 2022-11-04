هالة صدقي لصوت بيروت إنترناشونال: أهدي تكريمي في تونس إلى كل زملائي

تنشغل حالياً الممثلة المصرية هالة صدقي بتصوير دورها في مسلسل ” العمدة” الذي سيعرض في رمضان المقبل. لكن رغم إنشغالها سافرت صدقي الى تونس حيث تم تكريمها في مهرجان قرطاج السينمائي وعن هذا التكريم قالت لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: ”أعيش حالة من السعادة، بسبب تكريمي في مهرجان قرطاج السينمائي الذي منحني طاقة إيجابية كبيرة، لقد فرحت جداً بهذا التكريم؛ خصوصاً لأنه جاء من أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية في الوطن العربي. وقد أسعدني الاستقبال الرائع من الجمهور التونسي ومسؤولي المهرجان.
وقد قالت لي وزيرة الثقافة التونسية السيدة حياة قطاط: “حين نجد اسمك على أي عمل نكون على ثقة بأنه عمل مهم، مستقدمين به دوراً مختلفاً، مؤكدة أن لي جمهوراً كبيراً في تونس، وأنها من أشد المعجبين بي. وكان التكريم سيتم في احتفالية كبيرة ثالث أيام المهرجان؛ لكنني ذهبت ليوم واحد فقط لارتباطي بتصوير المسلسل. وقد حضرت الافتتاح وجري تكريمي في اليوم نفسه في قاعة منفصلة، بحضور وزير السياحة التونسي، والسفير المصري، ورجال الدولة بتونس، وكانت بحق احتفالية جميلة”.
وأضافت: “أهدي تكريمي للدولة المصرية؛ لأن التتويج في النهاية لفنان مصري، وهو إنجاز يضاف لمصر ويبرهن على أهمية صناعة الفن، كما أهديه لكل زملائي أمام وخلف الكاميرا من فنانين وفنيين، ولكل من ساهم في صناعة اسم هالة صدقي. والمفارقة أن أول تكريم حصلت عليه كان من تونس أيضاً، وقد جاء عقب عرض مسلسل (أرابيسك) بعدما حقق شعبية كبيرة هناك، وكان أول لقاء تلفزيوني لي هناك مع المذيع التونسي الشهير نجيب الخطاب، وأقام لي احتفالية كبيرة لا أنساها”.
وكانت هالة صدقي قد بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها الأولى في مسلسل “العمدة”، من إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان؛ حسبما تؤكد: “صورت يوماً واحداً قبل سفري لحضور تكريمي في تونس، وأقدم من خلاله دور سيدة شعبية، ويشارك في بطولته زينة ومي كساب وعدد كبير من الفنانين، وأشعر بتفاؤل تجاه العمل مع المخرج محمد سامي؛ لأنه من المخرجين الذين يحبون الممثل، كما أنني سبق وعملت مع الفنان محمد رمضان، وهو فنان جميل ومتعاون”.
استعداد هالة صدقي للشخصية التي تؤديها لا يقتصر على قراءة وحفظ دورها وبروفات قبل التصوير؛ لكنها تفضل أن تعيش أجواء الشخصية مبكراً بطريقة مختلفة: “أسمع هذه الأيام أغاني شعبية لأمهد نفسي قبل التصوير، فإذا دخلت إلى الديكور أكون جاهزة تماماً لمعايشة هذه الأجواء”.