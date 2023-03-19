هاميلتون: شعرت بالعجز داخل سيارة مرسيدس

كشف لويس هاميلتون عن أنه افتقد الثقة في سيارته مرسيدس وشعر بداخلها بالعجز في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأعطى السائق الأنجح في تاريخ الرياضة، برصيد 103 انتصارات بالسباقات والفائز بسبعة ألقاب ببطولة العالم، تقييما محبطا عقب التأهل من المركز الثامن بجائزة السعودية الكبرى في جدة.

وسينطلق السائق البريطاني من المركز الثامن بفضل عقوبة ضد شارل لوكلير سائق فيراري، الذي تأهل ثانيا لكنه سيتراجع عشرة مراكز، بينما سينطلق زميله بمرسيدس جورج راسل من المركز الثالث.

واكتفى مرسيدس، الذي هيمن على فورمولا 1 لسنوات طويلة، بالمركز الرابع في سباق البحرين الافتتاحي للموسم هذا الشهر بينما فاز به رد بول مع تفوق بطل العالم ماكس فرستابن وزميله سيرجيو بيريز.

وقال هاميلتون (38 عاما) للصحفيين في جدة “لا أشعر بالتواصل مع هذه السيارة ولا يهم ما أفعله أو ماذا أغير، لا أثق بها وأشعر بالعجز”.

وأشار إلى معاناته بالتحديد من عدم ثبات السيارة خلال المنعطفات على سرعة كبيرة.

وأضاف: “ربما تكون جيدة في السباق، لن أكون متحمسا، لا أشعر بأن السيارة بأسفلي ولا أعرف ماذا أفعل حيال ذلك”.

واعترف رئيس مرسيدس توتو فولف بالمشاعر المتناقضة لسائقيه، إذ يبدو أن راسل يتفاعل بإيجابية مع السيارة.