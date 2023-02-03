هاني رمزي: نيللي كريم بتزن عليا نعمل غبي منه فيه 2

كشف النجم هاني رمزي، عن أن الفنانة نيللي كريم كثيرة الالحاح عليه لعمل جزء ثاني من فيلم غبي منه فيه، قائلا: “نيللي كريم قاعدة بتزن عليا نعمل غبي منه فيه جزء ثاني، ولما عملت الفيلم معايا كانت نجمة، ومفيش جيل في السينما المصرية يعوض الجيل بتاعنا”.

ورد الفنان هاني رمزي، في حواره ببرنامج “حبر سري”، عن رأيه في الفنانين الذين يطلقوا على أنفسهم ألقاب فنية، معلقا: “الجمهور هو اللي بيقول اللقب، وأنا مش نوعية الفنانين اللي بيطلعوا على أنفسهم ألقاب، ولو أنا من جمهوري هقول الفنان هاني رمزي وأنا شايف الفنان أعلى من أي لقب”.

وعن حال توجه للإنتاج الفني للجيل الحالي، أشار إلى أنه سينتج للفنانين الكوميديا وذلك لحاجة الناس إليها، مضيفا: “الناس محتاجة لكوميديا وكل اللي شغال دلوقتي ترجيدي وأكشن والناس في احتياج للضحك وأشد الحاجة للضحك، والنهاردة في الظروف الحالية بندور على حاجة ترفع الروح المعنوية للناس وده واجب وطني أنك ترفع من الروح المعنوية للناس، ولو هنتج هجيب حمدي الميرغني وتوته وعلي ربيع وأوس أوس”.